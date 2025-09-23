Logo Tgcom24
Sanità, il Tar del Lazio abbatte il nuovo tariffario per l'assistenza specialistica

Annullamento in parte del decreto con il quale nel novembre 2024 il ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia, ha ridefinito le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Uap: "Una vittoria per i pazienti"

di Simone Cerrano
23 Set 2025 - 19:08
Prezzi troppo bassi e difetti nella raccolta dei dati per determinarli. Sono, in estrema sintesi, le motivazioni con cui il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da diverse associazioni di categoria ed ha annullato il decreto che definisce le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, i soldi cioè che lo Stato riconosce alle strutture sanitarie, ad esempio, per visite mediche, esami specialistici e analisi del sangue, sedute fisioterapiche e tante altre prestazioni mediche. "Questa è una vittoria per i cittadini italiani. Non possiamo curare, dobbiamo curare ma dobbiamo avere i giusti rimborsi. I rimborsi che ha una struttura accredita privata sono gli stessi che ha un ospedale pubblico", commenta Mariastella Giorlandino, presidente UAP.

