Sanità, il Tar del Lazio abbatte il nuovo tariffario per l'assistenza specialistica

Prezzi troppo bassi e difetti nella raccolta dei dati per determinarli. Sono, in estrema sintesi, le motivazioni con cui il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da diverse associazioni di categoria ed ha annullato il decreto che definisce le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, i soldi cioè che lo Stato riconosce alle strutture sanitarie, ad esempio, per visite mediche, esami specialistici e analisi del sangue, sedute fisioterapiche e tante altre prestazioni mediche. "Questa è una vittoria per i cittadini italiani. Non possiamo curare, dobbiamo curare ma dobbiamo avere i giusti rimborsi. I rimborsi che ha una struttura accredita privata sono gli stessi che ha un ospedale pubblico", commenta Mariastella Giorlandino, presidente UAP.