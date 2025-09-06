Anpi pisana e Comunità ebraica litigano per Gaza

Ottantasette anni fa, proprio in queste ore, re Vittorio Emanuele III controfirmava le leggi razziali approvate dal parlamento fascista. Un punto di non ritorno per la monarchia, una ferita indelebile nella storia del nostro Paese. Lo fece il sovrano nella tenuta di San Rossore vicino a Pisa, allora pertinenza del capo dello Stato, la stessa dove ogni anno si celebra la memoria collettiva di quei fatti. Quest'anno però le cose sono andate diversamente, perché il presidente dell'Anpi pisana Bruno Possenti, nel prendere la parola, ha ricordato a tutti che "quando deportavano gli ebrei c'era troppa indifferenza" e "anche oggi non si può restare indifferenti al massacro di un popolo", quello palestinese. Alla cerimonia era presente la Comunità ebraica pisana, con il suo presidente Andrea Gottfried che prima ha denunciato le "parole intellettualmente disoneste" di Possenti e poi ha deciso di non prendere la parola.