San Patrizio, la parata più corta del mondo è in Arkansas

Città come New York e Chicago vantano alcune delle più grandi sfilate dedicate al giorno di San Patrizio. Ma una città dell'Arkansas ha guadagnato popolarità nel corso degli anni per un motivo completamente opposto. Hot Springs, una località turistica nota per le sue acque ricche di minerali, ospita da oltre 20 anni la sfilata di San Patrizio più corta del mondo: solamente 30 metri. L'evento, organizzato in Bridge Street, è diventato una delle maggiori attrazioni della piccola città.