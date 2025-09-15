Logo Tgcom24
Samira Lui e l'assenza del padre: "Non ci sentiamo da oltre due anni"

Ospite a "Verissimo" la co-conduttrice de "La Ruota della Fortuna" si è soffermata sulla distanza col genitore

15 Set 2025 - 13:51
01:05 

Ospite durante la prima puntata della nuova stagione di "Verissimo", Samira Lui si è soffermata sul rapporto con la sua famiglia e sull'assenza del padre. "C'eravamo sentiti prima che entrassi al Grande Fratelli, molto prima. Quindi più di due anni fa. Ci siamo scambiati dei messaggi su WhatsApp, diceva di avermi vista in tv, che ero bella e addirittura che mi voleva bene. Dopo quel messaggio non ci siamo più sentiti", afferma la co-conduttrice de "La Ruota della Fortuna".

