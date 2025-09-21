Salvini chiude il raduno di Pontida nel nome di Kirk

Con il pensiero rivolto a Charlie Kirk ucciso durante un comizio negli Stati Uniti, Matteo Salvini chiude il 37esimo raduno di Pontida. Dal palco, il segretario della Lega lancia una manifestazione per il 14 febbraio prossimo in difesa dell'Occidente, e torna a dire no al riarmo e alle guerre. E poi ci sono le battaglie di sempre: dal Ponte sullo Stretto alla riforma della giustizia, piano casa, estensione della flat tax e rottamazione, con le banche che devono dare una mano, e infine la difesa dei confini, che devono essere blindati.