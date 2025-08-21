Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Pronto a tornare nel suo habitat

Salvato dalla stiva di un aereo, ecco come ha recuperato il giovane gorilla

L'animale era in una scatola su un volo della Turkish Airlines dalla Nigeria alla Thailandia

21 Ago 2025 - 10:25
01:06 

Allo zoo Polonezkoy di Istanbul, un giovane gorilla è stato salvato dalla stiva di un aereo per essere riportato nel suo habitat naturale. Il gorilla, che ha circa un anno, è stato scoperto in una scatola su un volo della Turkish Airlines, dalla Nigeria alla Thailandia. Dopo un concorso pubblico, è stato chiamato Zeytin, che significa “oliva”. Le autorità hanno avviato le procedure per il rimpatrio di Zeytin in Nigeria. I gorilla occidentali e orientali, che popolano le remote foreste e le montagne dell'Africa centrale, sono classificati come in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Con l'emergere di Istanbul come importante hub aereo tra i continenti, i funzionari doganali hanno intercettato sempre più animali, oggetto di commercio illegale.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri