Gaffe di Sala, Legambiente diventa "Lega Lombarda": l'Aula ride

Piccola gaffe per il sindaco di Milano Beppe Sala durante il suo discorso in Consiglio comunale dopo l'inchiesta sull'urbanistica che lo vede tra gli indagati. Parlando dei risultati ambientali raggiunti dalla sua giunta, dice: "Ho una seconda citazione... Lega Lombarda... Legambiente Lombardia". E giù risate in Aula.