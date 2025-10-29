Russia testa il drone sottomarino nucleare Poseidon

La Russia ha testato il drone sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, una delle armi più spaventose del suo arsenale. L'annuncio arriva dal presidente russo Putin secondo il quale la nuova arma, lanciata da un sottomarino e capace di scatenare uno tsunami radioattivo su una città come Londra o su una flotta nemica, non è intercettabile e "non esiste nulla di simile al mondo".