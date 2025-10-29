Russia testa il drone sottomarino nucleare Poseidon

Putin annuncia il test dell'arma che può scatenare tsunami radioattivi. Pochi giorni fa testato anche il missile Burevestnikdi Alfredo Macchi
La Russia ha testato il drone sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, una delle armi più spaventose del suo arsenale. L'annuncio arriva dal presidente russo Putin secondo il quale la nuova arma, lanciata da un sottomarino e capace di scatenare uno tsunami radioattivo su una città come Londra o su una flotta nemica, non è intercettabile e "non esiste nulla di simile al mondo".
Pochi giorni fa sempre il presidente russo aveva annunciato il test del super missile intercontinentale Burevestnik a propulsione nucleare. Un'escalation nell'esibizione dei muscoli per alzare la minaccia contro l'Occidente in un momento decisivo per la possibile soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina.
Mosca mantiene la pressione soprattutto sull'Europa, con sorvoli aerei sul Baltico, palloni aerostatici sulla Lituania e anche nelle ultime ore droni sulle basi militari in Belgio. Sul campo i russi tentano di conquistare la strategica città di Pokrovsk circondando le truppe ucraine. I velivoli senza pilota poi stanno seminando il terrore: come si vede in queste immagini colpiscono sbucando dal nulla anche civili e giornalisti. Due i fotoreporter ucraini che hanno perso la vita pochi giorni fa.
Un rapporto della Commissione di inchiesta delle Nazioni Unite accusa Mosca di crimini di guerra per l'utilizzo dei droni contro la popolazione civile, in particolare a Kherson, con l'obiettivo di fare pulizia etnica. La preoccupazione in Europa è alta anche perché si teme il ridimensionamento delle truppe americane. Washington ha comunicato che non verranno avvicendati circa 800 soldati in Romania. Secondo fonti stampa altre truppe verranno presto ritirate da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia.