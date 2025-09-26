Russia, fiamme nella raffineria di Afipsky colpita da un drone ucraino

Le Forze armate ucraine hanno rivendicato l’attacco con droni contro la raffineria di Afipsky, nella regione russa di Krasnodar. L’impianto, con una capacità di 6,25 milioni di tonnellate l’anno e cruciale per la produzione di carburanti destinati anche all’esercito, è stato colpito provocando un incendio. L’operazione, spiegano da Kiev, mira a ridurre il potenziale offensivo russo e a complicare le forniture di carburante e munizioni alle unità militari di Mosca.