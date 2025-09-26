Logo Tgcom24
nella regione di Krasnodar

Russia, fiamme nella raffineria di Afipsky colpita da un drone ucraino

L'impianto è cruciale per la produzione di carburanti destinati all'esercito

26 Set 2025 - 15:12
00:30 

Le Forze armate ucraine hanno rivendicato l’attacco con droni contro la raffineria di Afipsky, nella regione russa di Krasnodar. L’impianto, con una capacità di 6,25 milioni di tonnellate l’anno e cruciale per la produzione di carburanti destinati anche all’esercito, è stato colpito provocando un incendio. L’operazione, spiegano da Kiev, mira a ridurre il potenziale offensivo russo e a complicare le forniture di carburante e munizioni alle unità militari di Mosca.

