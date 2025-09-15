Russia e Bielorussia, ecco le esercitazioni militari congiunte

Proseguono in Bielorussia le esercitazioni militari congiunte con la Russia, denominate “Zapad 2025”, con la partecipazione di migliaia di soldati. Le manovre si svolgono nel poligono di Barysaw, a circa 74 km da Minsk, e includono dimostrazioni con fuoco vivo, attacchi aerei, unità mobili su moto e buggy e difesa antiaerea. L’operazione mira a rafforzare i legami difensivi tra Mosca e Minsk e a mostrare la forza militare russa. I test militari arrivano dopo un’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco, alimentando i timori di un’estensione del conflitto in Ucraina.