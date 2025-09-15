Logo Tgcom24
“Zapad 2025”

Russia e Bielorussia, ecco le esercitazioni militari congiunte

Migliaia di soldati, attacchi aerei e fuoco vivo a circa 74 km da Minsk

15 Set 2025 - 15:38
01:03 

Proseguono in Bielorussia le esercitazioni militari congiunte con la Russia, denominate “Zapad 2025”, con la partecipazione di migliaia di soldati. Le manovre si svolgono nel poligono di Barysaw, a circa 74 km da Minsk, e includono dimostrazioni con fuoco vivo, attacchi aerei, unità mobili su moto e buggy e difesa antiaerea. L’operazione mira a rafforzare i legami difensivi tra Mosca e Minsk e a mostrare la forza militare russa. I test militari arrivano dopo un’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco, alimentando i timori di un’estensione del conflitto in Ucraina.

