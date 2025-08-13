Russia, bus si ribalta vicino al casello: passeggeri sbalzati sull'asfalto

Un grave incidente stradale si è verificato il 5 agosto nella regione russa di Tula, dove un autobus con 50 passeggeri si è ribaltato a pochi metri da un casello autostradale. Il veicolo avrebbe perso aderenza durante l’avvicinamento, andando a urtare una barriera laterale e finendo su un fianco. Alcuni occupanti sono stati proiettati fuori dai finestrini frantumati, finendo sull’asfalto. Il bilancio è di 39 feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi. Nebbia fitta e pioggia avrebbero reso la strada particolarmente insidiosa.