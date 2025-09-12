Russia, al via l'esercitazione "Occidente"

La Polonia schiera 40mila soldati al confine, Nato in allerta"di Francesca Romanelli
Nome in codice “Zapad 2025”, in russo “Ovest” e quindi “Occidente”. Nome inquietante. Come l’annuncio di questa esercitazione militare congiunta fra Russia e Bielorussia. 5 giorni al cardiopalma per Nato ed Europa: le attività sono programmate da oggi a martedì prossimo e se è vero che avvengono una volta ogni 4 anni, questa è comunque la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina. l’operazione cade 72 ore dopo il blitz dei droni russi in Polonia.
13mila i soldati impegnati nell’esercitazione Zapad, se lo era fatto sfuggire la Bielorussia nel gennaio scorso, salvo poi correggere il tiro dicendo che i militari sarebbero stati la metà. Ma in Europa si stima che gli uomini sul campo potrebbero essere 30mila.
Nebulose le informazioni sul luogo di svolgimento: il ministro russo della Difesa ha detto venerdì che alcune parti si terranno sul territorio russo, come nel mar Baltico e nel mare di Barents. La maggior parte delle esercitazioni avverrebbero però attorno alla cittadina bielorussa di Barysaw, a nord-est della capitale Minsk (grafica), anche se -come ha aggiunto il ministro bielorusso della Difesa- alcune altre sarebbero nelle aeree vicine ai confini di Polonia e Lituania, per esercitarsi a respingere un ipotetico nemico. Il premier polacco Tusk teme che le manovre possano simulare l’occupazione del corridoio di Suwalki che separa il paese dall’avamposto russo di Kaliningrad.
Anche per questo, la Polonia ha schierato 40mila soldati sui confini est, chiudendo per questi giorni la frontiera. All’ultima esercitazione, Zapad 2021, parteciparono anche militari di Armenia, Kazakhstan, Kirghizistan. OGGI 20 paesi concorrono, fra chi prende parte attiva e gli osservatori. Esercitazione “ovest”, quell’ovest che ora alza -ancor più di prima- l’allerta.
Commenti (0)