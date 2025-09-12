Russia, al via l'esercitazione "Occidente"

Nome in codice “Zapad 2025”, in russo “Ovest” e quindi “Occidente”. Nome inquietante. Come l’annuncio di questa esercitazione militare congiunta fra Russia e Bielorussia. 5 giorni al cardiopalma per Nato ed Europa: le attività sono programmate da oggi a martedì prossimo e se è vero che avvengono una volta ogni 4 anni, questa è comunque la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina. l’operazione cade 72 ore dopo il blitz dei droni russi in Polonia.