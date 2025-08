Da eroe a cattivo il passo è breve, almeno per un attore come Russell Crowe. Indimenticabile Massimo Decimo Meridio ne "Il gladiatore", simbolo del coraggio, oggi il Premio Oscar cambia volto e lo fa nel modo più estremo. Nel prossimo film, "Nuremberg", veste i panni di Germann Goring, gerarca nazista e mente della macchina dello sterminio, in uno dei ruoli più inquietanti della sua carriera.