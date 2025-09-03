Romaeuropa Festival, un cuore spagnolo che batte in Italia

Un cuore spagnolo che batte in Italia, con il respiro universale dell'arte e della cultura: è il Festival Romaeuropa, giunto alla sua quarantesima edizione. Per inaugurare la manifestazione, e celebrare i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Spagna, domani e dopodomani al Teatro dell'Opera della capitale andrà in scena "Afanador", spettacolo del balletto nazionale di Spagna ispirato al lavoro del fotografo colombiano Ruven Afanador.

