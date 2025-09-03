Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
40esima edizione

Romaeuropa Festival, un cuore spagnolo che batte in Italia

La quarantesima edizione si apre con "Afanador" al Teatro dell'Opera della capitale

di Michelangelo Iuliano
03 Set 2025 - 20:03
01:30 

Un cuore spagnolo che batte in Italia, con il respiro universale dell'arte e della cultura: è il Festival Romaeuropa, giunto alla sua quarantesima edizione. Per inaugurare la manifestazione, e celebrare i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Spagna, domani e dopodomani al Teatro dell'Opera della capitale andrà in scena "Afanador", spettacolo del balletto nazionale di Spagna ispirato al lavoro del fotografo colombiano Ruven Afanador.
 

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri