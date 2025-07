Roma, medico sorpreso a effettuare un intervento di chirurgia plastica in una casa

È stato sorpreso a effettuare un intervento di chirurgia plastica alle orecchie in una casa, nonostante fosse stato sospeso dall'esercizio della professione medica. Per questo motivo, un medico è stato posto ai domiciliari a Roma. I carabinieri del Nas di Roma hanno eseguito la misura cautelare personale, emessa dal gip di Roma, su richiesta della locale Procura, che per la gravità dei fatti aveva richiesto il carcere. Le indagini del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità della Capitale, che, sotto la direzione della sostituta procuratrice Eleonora Fini, ha consentito di interrompere la attività illecita del medico che era stato già sospeso dall'esercizio della professione. Il dottore, nei giorni scorsi, era stato sorpreso con attrezzatura chirurgica intento a praticare un intervento di otoplastica in un appartamento abitato da sudamericani nel quartiere Quadraro di Roma.