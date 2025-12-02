Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
L'ALBERO DI NATALE

Roma, in piazza di Spagna si accende "Brillocchio"

Trecentomila micro-led di luce calda che dialogano con la scalinata di Trinità dei Monti

di Michelangelo Iuliano
02 Dic 2025 - 19:53
01:27 
video tg
roma