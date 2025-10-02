Roma, caporalato a Torpignattara: arrestati i titolari di una sartoria

Tre persone di nazionalità cinese sono state arrestate a Roma con l'accusa di sfruttamento del lavoro. I carabinieri e la polizia locale hanno posto i sigilli a due laboratori tessili situati a Torpignattara, dove nove lavoratori, otto cinesi e uno del Bangladesh, venivano impiegati in condizioni estreme: turni di 14 ore senza riposi, in ambienti pericolosi e privi di sicurezza. L'indagine, partita nel 2023, ha portato anche al sequestro dei locali. Gli arrestati sono ai domiciliari con braccialetto elettronico.