Per la prima volta in Italia, una lista civica completamente progettata e sviluppata con l’intelligenza artificiale si presenta come alternativa politica per la Capitale. A guidarla c'è Francesca Giubelli, influencer virtuale certificata da Meta, già attiva sui temi civici, culturali e tecnologici, che ora lancia la sua candidatura a Sindaco di Roma con un progetto digitale e inclusivo.