Robot coi guantoni, in Cina il primo torneo di boxe hi-tech

Si è svolto a Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang, il primo torneo di boxe tra robot umanoidi, segnando una tappa storica nell'evoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale applicata allo sport. L'evento, trasmesso in diretta dalla China Media Group, ha visto la partecipazione di robot sviluppati dalla compagnia Unitree Robotics, che hanno eseguito mosse come jab, ganci, calci laterali e spin kick. Le competizioni, sia dimostrative sia competitive, hanno messo in luce le capacità di controllo remoto e di adattamento dei robot, che sono stati progettati per operare in ambienti complessi e sfidanti.