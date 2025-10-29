Roberto Bolle, laurea honoris causa a Firenze: "La danza è lingua universale"

Grande emozione all'Università di Firenze, dove Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione". È stata la rettrice Alessandra Petrucci a consegnargli il titolo, riconoscendogli il merito di aver saputo valorizzare la danza come linguaggio universale. La commozione dell'étoile nell'Aula Magna dell'ateneo arriva nel ripercorrere gli esordi e al pensiero dei suoi genitori, del loro sostegno costante.



Un discorso denso di gratitudine e riconoscenza, in cui ha menzionato anche la nascita della Fondazione Roberto Bolle, impegnata a promuovere la danza. Lui è già pronto a tornare sul palcoscenico con lo spettacolo "Caravaggio" e il suo ormai iconico Gala "Roberto Bolle and Friends" che sbarcherà a Dubai e a Londra, per poi tornare nella sua amata Milano dal 14 al 16 novembre. Simbolo della danza nel mondo, esempio di passione e disciplina che ispira intere generazioni di artisti.