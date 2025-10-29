Roberto Bolle commosso per laurea honoris causa: "Mi sono sempre detto: dai il massimo"

Grande emozione e applausi all'Università di Firenze, dove Roberto Bolle, visibilmente commosso nel ringraziare i genitori per il costante sostegno, ha

ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione" per "la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale" che fa di Bolle "interprete di una concezione dell'arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità". La cerimonia si è svolta nell'Aula Magna, con la rettrice Alessandra Petrucci che ha consegnato il titolo all'étoile della Scala di Milano, definendolo "un artista nel senso più vero e pieno del termine, simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza".