Spettacolo
il discorso all'università di firenze

Roberto Bolle commosso per laurea honoris causa: "Mi sono sempre detto: dai il massimo"

"Grande emozione", ha confessato"l'étoile all'Università di Firenze, nel ricordo anche dei suoi genitori

29 Ott 2025 - 11:32
01:30 

Grande emozione e applausi all'Università di Firenze, dove Roberto Bolle, visibilmente commosso nel ringraziare i genitori per il costante sostegno, ha
ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione" per "la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale" che fa di Bolle "interprete di una concezione dell'arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità". La cerimonia si è svolta nell'Aula Magna, con la rettrice Alessandra Petrucci che ha consegnato il titolo all'étoile della Scala di Milano, definendolo "un artista nel senso più vero e pieno del termine, simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza".

