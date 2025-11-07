Incontro in Vaticano tra papa Leone XIV e Robert De Niro

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Robert De Niro. L'attore due volte premio Oscar, 82 anni, statunitense ma di origini italiane (esattamente molisane), desiderava concludere il suo tour di 48 ore a Roma con una stretta di mano al Pontefice suo connazionale. De Niro, nelle scorse ore, ha visto il sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio, che gli ha conferito la Lupa Capitolina, massima onorificenza della Capitale.