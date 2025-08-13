Logo Tgcom24
LA LITE IN ACQUA

Rissa in spiaggia ad Alassio: interviene il bagnino, volano schiaffi, pugni e ciabattate

I video registrati dai bagnanti diventano virali sui social

13 Ago 2025 - 17:03
01:03 

Una lite in spiaggia è degenerata in rissa ad Alassio. La scena è stata ripresa in alcuni video che in poche ore sono diventati virali sui social. Difficile capire cosa sia accaduto. Nelle immagini si vede un gruppo di persone accerchiare un bagnante, che sembra parlare spagnolo. In acqua entrano anche agenti della polizia locale e carabinieri. Poi iniziano gli insulti che coinvolgono anche un bagnino, volano schiaffi, pugni e parte una ciabattata. Poi l'uomo viene bloccato dai militari.

