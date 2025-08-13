Rissa in spiaggia ad Alassio: interviene il bagnino, volano schiaffi, pugni e ciabattate

Una lite in spiaggia è degenerata in rissa ad Alassio. La scena è stata ripresa in alcuni video che in poche ore sono diventati virali sui social. Difficile capire cosa sia accaduto. Nelle immagini si vede un gruppo di persone accerchiare un bagnante, che sembra parlare spagnolo. In acqua entrano anche agenti della polizia locale e carabinieri. Poi iniziano gli insulti che coinvolgono anche un bagnino, volano schiaffi, pugni e parte una ciabattata. Poi l'uomo viene bloccato dai militari.