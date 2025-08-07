Logo Tgcom24
IN SPAGNA

Rissa durante l'amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni

Tensione sul finire del primo tempo, espulsi due giocatori

07 Ago 2025 - 14:08
01:09 

Doveva essere solo un’amichevole estiva, ma il match tra Betis Siviglia e Como è degenerato in una rissa in piena regola. A Cadice, il clima si è infiammato sul finire del primo tempo e ha coinvolto soprattutto Pablo Fornals e Santiago Perrone: il giocatore del Betis ha rifilato uno schiaffo all’avversario, che ha risposto con un pugno. Ne è scaturita una zuffa generale, sedata a fatica, con l’espulsione immediata di entrambi. Nonostante il caos, la partita è proseguita e il Como ha trovato il gol decisivo nel finale, chiudendo sul 2-3.

