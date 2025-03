Risoluzione di maggioranza, il Pd a rischio spaccatura

I riformisti sono a favore del piano di difesa - il Rearm Europe di Usula Von der Leyen - e fedeli alle posizioni del gruppo dei socialisti e democratici al parlamento europeo, mentre la segretaria Elly Schleim è molto critica, tanto da aver indicato a Strasburgo la linea dell'astensione, passata solo per un voto. E ora i segnali che arrivano dai fedelissimi di Schlein indicano che "la risoluzione che il Pd presenterà in aula deve essere chiara e netta, e dovrà contenere il no al riarmo previsto da Von der Leyen, perché non si può essere ambigui su questo punto".