Riso, Italia primo produttore europeo

Un quadro positivo che emerge forte e chiaro da Risò, il festival internazionale del riso, appena conclusosi a Vercelli

di Marco Graziano
14 Set 2025 - 21:32
01:31 

Il riso in Europa parla italiano, perché vantiamo il primato per quantità prodotta. Ma l'eccellenza è anche nella qualità. Il quadro che conferma il nostro Paese leader nello scenario europeo emerge forte e chiaro da Risò, il festival internazionale del riso che si è concluso a Vercelli, capitale della produzione risicola in Italia. E lo conferma anche Ettore Prandini, presidente di Coldiretti: "Siamo i primi produttori a livello europeo, e sotto questo punto di vista sappiamo esaltare anche la biodiversità e la distintività legata alla sostenibilità".

