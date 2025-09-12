Logo Tgcom24
I due rischiano una denuncia

Rio de Janeiro, scalano il Cristo Redentore e si lanciano con il paracadute

Le immagini dell'impresa sono state filmate da una guida turistica con il suo drone e, una volta diffuse online, sono diventate rapidamente virali

12 Set 2025 - 12:03
00:57 

Due uomini hanno scalato il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, per poi lanciarsi con il paracadute. La polizia sta cercando di identificarli e per loro potrebbe scattare una denuncia per reati contro il patrimonio culturale. Le immagini dell'impresa sono state filmate da una guida turistica con il suo drone e, una volta diffuse online, sono diventate rapidamente virali.

