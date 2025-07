Rimuove cartello "spiaggia privata", Hallissey (+Europa) aggredito sul litorale romano

Aggredito in spiaggia per aver rimosso un cartello. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali lo denuncia pubblicando sui social il video che mostra quanto accaduto a Lavino, in provincia di Roma. "Cartelloni con la scritta 'spiaggia privata' per non permettere ai cittadini di passare attraverso il proprio stabilimento e rivendicare il presunto 'possesso' della spiaggia. Era questa la normalità in uno stabilimento con la concessione scaduta a Lavinio, in provincia di Roma, fin quando siamo arrivati insieme allo streamer Ivan Grieco per segnalare questa follia. Abbiamo anche rimosso simbolicamente uno di questi cartelli, emblematici della mentalità con cui la lobby dei balneari continua a gestire le spiagge in tutta Italia", afferma il politico. "Di fronte alla nostra azione i bagnini e alcuni soci dello stabilimento ci hanno aggredito e spinto, spaccando in due il nostro ombrellone che avevamo posizionato in modo pacifico sul lido. Non possiamo tollerare che i balneari continuino a spadroneggiare in questo modo senza che la politica si prenda la responsabilità di fare le gare e liberare finalmente gli stabilimenti da questa lobby", conclude Hallissey.