Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
IN APERTURA

Rimini, Meloni cita Thomas Stearns Eliot

"Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi". Questo è il titolo dell'edizione del Meeting 2025. Ed è con questa citazione di Thomas Stearns Eliot che comincia l'intervento di Giorgia Meloni

27 Ago 2025 - 12:33
02:15 

"Autore a me molto caro, cristiano conservatore - dice il premier - punto di riferimento nella storia della lettura fino al premio nobel nel 1948. nei "cori della rocca" elliot racconta l'impresa di alcuni operati cui è stato assegnato il compito di edificare una chiesa in terra ostile. Una delle tante periferie urbane dove la chiesta è cancellata con un tratto dipenna. Incontrano imprevisti ma alla fine riescono nella loro impresa"

video evidenza
giorgia meloni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri