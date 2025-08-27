Rimini, Meloni cita Thomas Stearns Eliot

"Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi". Questo è il titolo dell'edizione del Meeting 2025. Ed è con questa citazione di Thomas Stearns Eliot che comincia l'intervento di Giorgia Meloni
"Autore a me molto caro, cristiano conservatore - dice il premier - punto di riferimento nella storia della lettura fino al premio nobel nel 1948. nei "cori della rocca" elliot racconta l'impresa di alcuni operati cui è stato assegnato il compito di edificare una chiesa in terra ostile. Una delle tante periferie urbane dove la chiesta è cancellata con un tratto dipenna. Incontrano imprevisti ma alla fine riescono nella loro impresa"
Commenti (0)