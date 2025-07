Riforma della giustizia, Meloni: "Mantenuto un altro impegno"

Il Senato ha approvato la riforma costituzionale delle carriere dei magistrati con 106 voti a favore, 61 no e 11 astenuti. Il testo approvato in seconda lettura - è la prima deliberazione del Senato - torna alla Camera. Esulta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Abbiamo mantenuto un altro impegno preso con gli italiani, ovvero quello di scrivere un nuovo piano carceri che ci consentisse di ristrutturare e ampliare le strutture esistenti, realizzarne di nuove e valorizzare quegli immobili storici che non sono più adatti a ospitare un carcere.