Economia
LE PRIME REAZIONI

Riforma del settore estetico, le opinioni dei parrucchieri

Non basterà più una qualifica professionale, ma bisognerà superare un esame di abilitazione al termine di un corso di formazione

di Erika Sità
14 Ago 2025 - 13:12
01:36 

Estetisti, parrucchieri, truccatori, tecnici di ciglia a sopracciglia? Sì, ma solo dopo un esame di abilitazione. Il disegno di legge del senatore Ancorotti di Fratelli d'Italia vuole rivoluzionare l'intero settore estetico. Non più una semplice qualifica professionale: ma una vera e propria prova con tanto di corsi di formazione biennali o triennali da seguire. Vediamo cosa ne pensano i diretti interessati.

