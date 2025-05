Riad, Trump e bin Salman firmano un accordo economico strategico

L'Air Force One è arrivato a Riad scortato da jet da combattimento sauditi. Il principe Mohammed bin Salman ha accolto il presidente americano all'aeroporto, infrangendo il cerimoniale di corte e accorciando ogni distanza con Donald Trump, che ha subito definito "un caro amico". E' il primo grande viaggio internazionale del presidente americano quello in Arabia Saudita, dopo la visita a Roma per il funerale di Papa Francesco; poi sarà la volta di Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Donald Trump vuole strappare agli Stati del Golfo un trilione di dollari e per farlo si è fatto affiancare dagli esponenti delle aziende americane più importanti. Nella sfarzosa sala da ballo del principe Bin Salman ci sono Elon Musk - relatore principale del forum economico di Ryihad - il ceo di OpenAI Sam Altman, Mark Zuckerbeg, il presidente di Stellantis John Elkan e tutti i capi di Big Tech.