Rhove, incidente durante un tuffo da una scogliera: timpano perforato

L'artista ha raccontato l'accaduto ai fan attraverso le sue storie su Instagram

08 Ago 2025 - 14:16
00:14 

Il rapper Rhove, noto per la sua passione per lo sport e in particolare per le discipline estreme, ha avuto un incidente durante un tuffo da una scogliera. L’artista ha raccontato l’accaduto ai fan attraverso le sue storie su Instagram, spiegando di essersi procurato la perforazione di un timpano. A causa dell’infortunio, Rhove non potrà partecipare alla data prevista a Malta: il problema all’orecchio, infatti, gli impedisce di volare. “Mi dispiace per tutti quelli che mi aspettavano, ma non posso prendere l’aereo”, ha dichiarato.

