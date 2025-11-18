Resistenza agli antibiotici, Rappuoli (Fondazione Biotecnopolo Siena): "Sulla soglia di un problema grave"

"Si prevede che nel 2050, se non troviamo dei rimedi nel frattempo, i batteri resistenti agli antibiotici potrebbero causare più morti di quanti ne causano i tumori oggi", ha spiegato
"Gli antibiotici sono una delle più grandi invenzioni della medicina. Purtroppo, oggi, a causa dell'abuso che ne abbiamo fatto per circa un secolo, cominciano a diventare un'arma spuntata e non sono più potenti com'erano una volta. Molti batteri sono diventati resistenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito una settimana dedicata al tema, dal 18 al 24 novembre". Lo ha detto a Tgcom24 Rino Rappuoli, Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena.
"Il rischio della resistenza agli antibiotici è che si possa ritornare alla situazione tragica che c'era prima del 1930 quando le infezioni batteriche uccidevano le persone. Siamo sulla soglia di un problema grave. Si prevede che nel 2050, se non troviamo dei rimedi nel frattempo, i batteri resistenti agli antibiotici potrebbero causare più morti di quanti ne causano i tumori oggi", ha aggiunto.