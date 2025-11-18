Resistenza agli antibiotici, Rappuoli (Fondazione Biotecnopolo Siena): "Sulla soglia di un problema grave"

"Gli antibiotici sono una delle più grandi invenzioni della medicina. Purtroppo, oggi, a causa dell'abuso che ne abbiamo fatto per circa un secolo, cominciano a diventare un'arma spuntata e non sono più potenti com'erano una volta. Molti batteri sono diventati resistenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito una settimana dedicata al tema, dal 18 al 24 novembre". Lo ha detto a Tgcom24 Rino Rappuoli, Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena.