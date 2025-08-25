L'analisi di Repubblica: "Mfe più Prosiebensat: nasce il più grande gruppo televisivo europeo"

Il quotidiano esalta il progetto imprenditoriale ideato dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi per creare un'unica piattaforma paneuropea, alternativa e crossmedialedi Maria Vittoria Corà
“Dall’unione della Mfe di Pier Silvio Berlusconi con Prosiebensat sta per nascere il più grande gruppo televisivo europeo”: lo scrive il quotidiano La Repubblica nel suo inserto economico "Affari & finanza". Al centro c’è un grande progetto imprenditoriale ideato dall’amministratore delegato che punta a unire risorse e mercati diversi in un’unica strategia paneuropea.
