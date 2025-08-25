Logo Tgcom24
L'analisi di Repubblica: "Mfe più Prosiebensat: nasce il più grande gruppo televisivo europeo"

Il quotidiano esalta il progetto imprenditoriale ideato dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi per creare un'unica piattaforma paneuropea, alternativa e crossmediale

di Maria Vittoria Corà
25 Ago 2025 - 19:37
“Dall’unione della Mfe di Pier Silvio Berlusconi con Prosiebensat sta per nascere il più grande gruppo televisivo europeo”: lo scrive il quotidiano La Repubblica nel suo inserto economico "Affari & finanza". Al centro c’è un grande progetto imprenditoriale ideato dall’amministratore delegato che punta a unire risorse e mercati diversi in un’unica strategia paneuropea.

