Regno Unito, sicurezza rafforzata a Windsor in vista dell'arrivo di Donald Trump

La sicurezza è stata rafforzata a Windsor in vista della visita di Stato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prevista per martedì 16 settembre. Durante il soggiorno, Trump incontrerà re Carlo III al Castello di Windsor e terrà colloqui con il primo ministro Keir Starmer a Chequers. Il governo britannico punta a un accordo tecnologico multimiliardario per rafforzare i legami transatlantici, nonostante le divergenze su Ucraina e Medio Oriente. La partnership annunciata porterà miliardi di investimenti e migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito.