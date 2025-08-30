Regno Unito, girasoli in fiore a Wythall: in tanti nei campi

In tanti hanno visitato i suggestivi campi di girasoli della Becketts Farm a Wythall, a sud di Birmingham, nel Regno Unito, approfittando del clima caldo e soleggiato. Famiglie, coppie e appassionati di fotografia si sono immersi tra le distese fiorite per una passeggiata all'aria aperta, tra natura e relax. L'iniziativa continua ad attirare numerosi visitatori durante la stagione estiva.