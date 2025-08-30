Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
TRA NATURA E COLORI

Regno Unito, girasoli in fiore a Wythall: in tanti nei campi

Famiglie, coppie e appassionati di fotografia si sono immersi tra le distese fiorite per una passeggiata all'aria aperta, tra natura e relax

30 Ago 2025 - 11:00
01:40 

In tanti hanno visitato i suggestivi campi di girasoli della Becketts Farm a Wythall, a sud di Birmingham, nel Regno Unito, approfittando del clima caldo e soleggiato. Famiglie, coppie e appassionati di fotografia si sono immersi tra le distese fiorite per una passeggiata all'aria aperta, tra natura e relax. L'iniziativa continua ad attirare numerosi visitatori durante la stagione estiva.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri