Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A CARERI

Reggio Calabria, sequestrata piantagione di canapa indiana

Arrestato un uomo trovato sul posto mentre curava circa cinquanta piante alte fino a due metri, destinate al mercato illecito

29 Ago 2025 - 14:21
01:33 

I carabinieri di Locri, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e dell'8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto una piantagione illegale di cannabis a Careri, nel Reggino. Arrestato un uomo colto sul posto mentre curava circa cinquanta piante alte fino a due metri, destinate al mercato illecito. La coltivazione è stata sequestrata. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri