Reggio Calabria, sequestrata piantagione di canapa indiana

I carabinieri di Locri, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e dell'8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto una piantagione illegale di cannabis a Careri, nel Reggino. Arrestato un uomo colto sul posto mentre curava circa cinquanta piante alte fino a due metri, destinate al mercato illecito. La coltivazione è stata sequestrata.