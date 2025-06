Reggio Calabria, scoperto un opificio di prodotti contraffatti con annesso show room

Il Comando Provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto, nel quadrante sud del capoluogo reggino, un vero e proprio opificio, provvisto di numerose e sofisticate apparecchiature, dove venivano fabbricati e confezionati prodotti contraffatti, con annesso show room espositivo, ubicato all'interno di un adiacente garage. In particolare, l'attenzione dei finanzieri del locale Gruppo della Guardia di finanza si è concentrata su un profilo Tik Tok collegato a un sito internet, che pubblicizzava la commercializzazione di cover per smartphone, cavi di ricarica e AirPods. L'esame più approfondito della pagina web in argomento ha consentito ai militari di appurare che il gestore del sito era in possesso di materiale e attrezzature di alta e performante tecnologia (plotter, presse a caldo, incisori laser, stampante 3D, cucitrici/ricamatrici etc.), strumentali alla produzione e alla lavorazione dei beni contraffatti che venivano commercializzati online, nonché di strumenti per la realizzazione di video utilizzati per pubblicizzare i prodotti con marchi falsificati sui social e sul sito web.