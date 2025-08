Reggio Calabria, scoperta una piantagione di marijuana: 2 arresti

I carabinieri di Gioia Tauro hanno scoperto una piantagione di oltre 2mila piante di marijuana in un'area rurale al confine fra Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e San Ferdinando, nel Reggino. I militari hanno arrestato due persone intente a raccogliere le infiorescenze dopo aver scoperto la coltivazione nell'area boschiva schermata dalla vegetazione grazie all'osservazione aerea condotta dai colleghi dell'ottavo Nucleo elicotteri di Vibo Valentia. Sequestrata una decina di sacchi neri di marijuana estirpata per oltre 100 chilogrammi di sostanza che, assieme all'area, è stata sottoposta a sequestro.