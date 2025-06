Referendum, quorum non raggiunto

Bocciati i cinque referendum abrogativi in materia di leggi sul lavoro e sulla cittadinanza. Non è stato infatti raggiunto il quorum, che avrebbe validato l'esito complessivo sul sì o no. L'affluenza in Italia si è fermata al 30,58%. Voto diverso a seconda delle regioni, ma nessuna ha superato il 40%. In Toscana la percentuale più alta, 39,1%, seguita dall'Emilia con il 38,1 e da Piemonte e Liguria, poco sopra il 35. L'affluenza più bassa si registra invece in Trentino-Alto Adige, dove alle urne è andato solo il 22,7%. Un po' meglio in Sicilia e Calabria, sopra il 23%. A spoglio ancora in corso emerge la vittoria dei sì in tutti e cinque i referendum.