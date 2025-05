Referendum, potranno votare anche i fuorisede: ecco come

Riprende la stagione elettorale, e non solo per le amministrative. Fra cinque settimane, tutti gli italiani saranno chiamati al voto sui referendum abrogativi in tema di lavoro e cittadinanza. Seggi aperti domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Quest'anno c'è una novità. Possono votare anche le persone che da almeno tre mesi vivono in un'altra città per motivi di studio, lavoro o cure sanitarie. Ma devono presentare domanda entro domani, domenica 4 maggio, presso il Comune di domicilio temporaneo, preferibilmente online.