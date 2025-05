Referendum, le ragioni del sì e del no

Sono 5 i quesiti proposti dal referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno: 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza. Con i primi 4, promossi dalla Cgil, si chiede ai cittadini di esprimersi sui risarcimenti per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese; sul limite di utilizzo dei contratti a termine; sulla sicurezza sul lavoro per i dipendenti di appalti e subappalti e sull'abrogazione del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act. Ecco le ragioni del sì e del no.