le dichiarazioni Referendum, Landini: "Obiettivo fallito, non è un giorno di festa"

"Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi, è chiaro che non lo abbiamo raggiunto. Oggi non è una giornata di vittoria". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi