Referendum, dei quattro sul lavoro due riguardano i licenziamenti

Dei 4 referendum sul lavoro, due riguardano i licenziamenti: il primo, relativo alle aziende più grandi, sui contratti a tutele crescenti introdotti dal Job's act; il secondo è dedicato invece alle piccole e medie imprese. Il quesito chiede di abrogare il limite massimo di risarcimento previsto in caso di licenziamento illegittimo, nelle imprese con meno di 16 dipendenti. L'obiettivo è ottenere maggiori tutele anche nelle realtà minori, ma per il fronte del no la misura potrebbe diventare controproducente. Per Calenda di Azione sarà un "no", "perché un'impresa piccola o è certa di poter valutare come va un dipendente potendolo anche mandare via o non lo prende per niente. Quindi vuol dire aumentare i contratti a tempo determinato e disoccupazione". Marongiu, Cgil, è per il sì "perché il tetto massimo di 6 mensilità è anacronistico, la dimensione economica dell'impresa non dipende dal numero dei dipendenti e noi chiediamo abolito il tetto massimo e che sia il giudice sulla base delle condizioni oggettive a definire questo risarcimento". Gli altri 2 quesiti sul lavoro riguardano contratti a termine e sicurezza; il quinto è sulla cittadinanza. Si vota l'8 e il 9 giugno.