Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
IL RITORNO DI ROCKSTAR

Red Dead Redemption ci riporta nel selvaggio west

Il gioco d'azione di Rockstar Games torna su console di ultima generazione.

02 Dic 2025 - 18:30
01:04 