Recuperato dal Mare del Nord un sottomarino del 1919: il relitto si spezza durante il salvataggio

Nel Mare del Nord è stato portato alla luce, per la prima volta, un sottomarino tedesco affondato più di un secolo fa. Si tratta di un U-Boot imperiale, inabissatosi nel 1919 mentre era in viaggio per essere consegnato agli Alleati dopo la fine della Prima guerra mondiale. Durante le complesse operazioni di recupero, il relitto - rimasto sommerso per oltre cento anni - si è purtroppo spezzato. L'evento rappresenta comunque un caso senza precedenti: mai prima d'ora un sommergibile di quell'epoca era stato riportato in superficie da quelle acque. Resta ora da stabilire quale sarà il destino del relitto danneggiato. Le autorità stanno valutando come conservarlo e se sia possibile esporlo in futuro per fini storici e didattici.