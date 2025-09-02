Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SOMMERSO DA OLTRE 100 ANNI

Recuperato dal Mare del Nord un sottomarino del 1919: il relitto si spezza durante il salvataggio

Le autorità stanno valutando come conservarlo e se sia possibile esporlo in futuro per fini storici e didattici

02 Set 2025 - 12:43
00:45 

Nel Mare del Nord è stato portato alla luce, per la prima volta, un sottomarino tedesco affondato più di un secolo fa. Si tratta di un U-Boot imperiale, inabissatosi nel 1919 mentre era in viaggio per essere consegnato agli Alleati dopo la fine della Prima guerra mondiale. Durante le complesse operazioni di recupero, il relitto - rimasto sommerso per oltre cento anni - si è purtroppo spezzato. L'evento rappresenta comunque un caso senza precedenti: mai prima d'ora un sommergibile di quell'epoca era stato riportato in superficie da quelle acque. Resta ora da stabilire quale sarà il destino del relitto danneggiato. Le autorità stanno valutando come conservarlo e se sia possibile esporlo in futuro per fini storici e didattici.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri