Ramy, il sindaco Sala: "I carabinieri hanno agito bene, sono felice"

"Avevo espresso quell'opinione - dice oggi Sala - perché dalle immagini abbiamo visto un inseguimento a velocità molto elevata con un ragazzo che non aveva il casco". Il sindaco non parla di scuse, che in molti avevano chiesto, ma dice solo: "Ne parleremo con il comandante dei carabinieri, con cui il rapporto è non solo proficuo ma estremamente collaborativo".