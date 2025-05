Siparietto tra Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama quando il premier è arrivato al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana. Vedendola scendere dall'auto, Rama - che l'attendeva sotto la pioggia sul red carpet in piazza Skanderbeg - si è inginocchiato in segno di estrema galanteria. "Edi, dai no! Lo fa solo per sembrare alto quanto me", ha scherzato in inglese Meloni davanti a giornalisti e fotografi.