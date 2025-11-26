Logo Tgcom24
SECONDO ATTO

Raji si prepara al ritorno con Kaliyuga

Nodding Heads Games svela il seguito di Raji: An Ancient Epic, ambientato sei anni dopo l'originale.

26 Nov 2025 - 12:00
